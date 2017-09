Sternenhimmel am 23. September 2017 und die Apokalypse 12 – Folge 8 - Die Sonne - Der Vater

VATER-UR brachte am Kreuz von Golgatha vor 2.000 Jahren sein UR-Opfer, so beendete ich die letzte Folge. Eine Aussage, die mir selbst, aufgrund meiner katholischen Erziehung einst unbekannt war. Ich glaubte damals einfach was mir gelehrt wurde, verstand aber nie, warum dieser Gott aus sich ein Geheimnis macht und aus drei Teilen bestehen soll. Als die Offenbarung vom VATER am Kreuz als einzigen Gott mich erreichte, fühlte es sich in mir einfach stimmig an, Herz und Verstand konnten aufatmen, das Geheimnis um Gott löste sich auf. Wie schön, dass dies auch in der Bibel steht:



Welch eine Liebe!

Die Sonne der VATER am Kreuz

Luzifer ist seit 2000 Jahren auf dem Heimweg

Der Sohn den nur der Vater kennt

Die Frau aus der Apokalypse und das Knäblein - Mutter und Sohn

„Da Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes.“ (1.Mose 5,1)Da wir nur eine Person sind und keine drei, kann auch Gott nur einer sein, sonst wären wir nicht nach seinem Bild gemacht.Aus der UR-Ewigkeit erfuhren wir, (in der Folge 7) dass jener Jesus, der uns ein so vollkommenes Leben in der Liebe vorgelebt hat bis zum Tod am Kreuz, nicht der Sohn, sondern der VATER selbst war. Eigentlich ja ganz logisch, steht es doch schon in der Bibel:„Du aber, HERR, bist unser Vater und unser Erlöser; von alters her ist das dein Name.“ (Jesaja 63.16)„Ich, ich bin der Herr und ist außer mir kein Heiland.“ (Jes. 43,11)„So spricht der HERR, der König Israels, und sein Erlöser, der HERR Zebaoth: Ich bin der Erste, und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott.“ (Jes. 44,6)Welch eine Liebe ist das! Da kommt der Schöpfer allen Lebens als kleines unscheinbares Kind in der Krippe eines Stalls zur Welt um uns zu erlösen und uns den Heimweg zu zeigen. ER beugt mit unendlicher Sanftmut Seinen Göttlichen Willen unter den Willen Seiner Geschöpfe, als wollte ER sagen: „Wenn ihr nicht meinen Willen annehmt, der nur das Beste für euch will, dann beuge ich mich unter den eurigen. Ich zeige euch damit wie sehr ich euch liebe. Ihr seid doch Meine Kinder und bleibt es auch.“Und was machen wir Menschen? Wir machen ein Geheimnis aus Ihm und teilen Ihn dafür in drei Teile auf, weil wir es nicht fassen können, bzw. weil die gefallenen Fürsten Luzifers kein Interesse daran haben, dass wir diese einfache Wahrheit erfassen. Sie wollen nicht, dass auf dieser Erde unter den Menschen Frieden herrsche, denn sie leben von Zwietracht und Streit. Den Gott in drei Teilen haben sie eingeführt auf dem Konzil von Nicäa anno 325. Zu dieser Zeit wirkte das Knäblein der Apokalypse in der Gestalt des Arius. Er lehrte damals:„Der Mensch besteht nur aus einer Person und da der Mensch das Abbild Gottes ist, kann Gott nicht aus drei Personen bestehen. Der Sohn ist nicht Gott, er ist Geschöpf! Er entstand zwar vor der Materieschöpfung, doch gab es einen Moment, da der Sohn noch nicht war, sondern erst erschaffen werden musste. Der VATER allein ist Gott. ER kam auf die Erde um uns vorzuleben, wie ein vollkommener Sohn aussieht.“Wer das, was Arius oder Origenes bereits zuvor lehrte glaubt, der sei gebannt, also aus der Gemeinschaft Gottes ausgeschlossen, so heißt es in einstigen kirchlichen Bannsprüchen, die noch heute Gültigkeit haben. Was haben derlei Beschlüsse mit der Liebelehre Jesu zu tun?Der VATER von UR hat mit diesem Opfer von Golgatha seine Braut, die einstige liebliche Sadhana erlöst und befreit. Nach seinem Tod am Kreuz stieg ER hinab in ihr Reich des Todes und hat gerungen mit ihr, bis sie als Luzifer gerufen hat: Jesus hilf! Seit dieser Zeit ist sie auf dem Heimweg, wieder die liebliche Sadhana zu werden, unser aller UR-Mutter. Sie musste jedoch akzeptieren, dass sie erst dann wieder ganz heimkommen darf, wenn auch das letzte ihrer eigenen Kinder den Heimweg gefunden hat. (Nachzulesen in Anita Wolf, UR-Ewigkeit in Raum und Zeit)Noch wird er aber von vielen religiösen Gemeinschaften in Anspruch genommen und verantwortlich gemacht für die Zustände im Menschen.Der VATER hat am Kreuz von Golgatha seinen Kindern seine Liebe gezeigt und ihren freien Willen geachtet. Dies ist die erlösende Botschaft für die Menschen, die wirklich frei macht. Doch viele Christen beten mit voller Herzkraft unwissend zu einem Gott, den es gar nicht gibt. Auch dies war angekündigt vom Propheten Daniel:„Und der König (aus der Gegenschöpfung Sadhanas) wird tun, was er will, und wird sich erheben und aufwerfen wider alles, was Gott ist; und wider den Gott aller Götter wird er greulich reden… die Götter seiner Väter wird er nicht achten… Aber anstatt dessen wird er den Gott der Festungen ehren; denn er wird einen Gott, davon seine Väter nichts gewusst haben, ehren mit Gold, Silber, Edelsteinen und Kleinoden und wird denen, so ihm helfen die Festungen stärken mit dem fremden Gott, den er erwählt hat, große Ehre tun und sie zu Herren machen über große Güter und ihnen das Land zum Lohn austeilen Und am Ende wird sich der König gegen Mittag (Muriel vom 4. Schöpfungstag) mit ihm messen.“ (Daniel 11,36-40)Mit Güter und Land sind nicht nur äußerliche Dinge gemeint, sondern in erster Linie die Herzen und Seelen der Menschen. Dies alles war zugelassen und vom VATER in Seinem Beispiel gebenden Leben vorhergesagt.Jesus sagte einst:„Niemand weiß, wer der Sohn sei, denn nur der Vater; noch wer der Vater sei, denn nur der Sohn und welchem es der Sohn will offenbaren.“ (Luk. 10,22; Matth. 11,27)Wer ist jetzt dieser Sohn, wenn der VATER selbst am Kreuz war, und was hat er mit dem Knäblein der Apokalypse zu tun?Der VATER hatte in Seinem Jesusleben auch angekündigt:"Der Sohn kann nichts aus sich selber tun, sondern was er sieht den Vater tun, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn." (Joh. 5,19).Wann hat Jesus, der am Kreuze hing, gesehen, dass der VATER vor ihm gekreuzigt wurde? Nie zuvor hat je ein von Menschen verehrter Meister oder Gott sein Leben am Kreuz gegeben, nur Jesus von Nazareth hat dies gemacht in unendlicher Güte, Liebe und Sanftmut. Es muss also Jesus der VATER gewesen sein, damit der Sohn sehen konnte was der VATER tut.Den Sohn wiederum hat ER uns gezeigt als er am Kreuz hing in den Worten:„Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabeistehen, den er liebhatte, spricht er zu seiner Mutter: Weib, siehe, das ist dein Sohn! Darnach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter!“ (Joh. 19,26)Damit hat der VATER wahrlich bestätigt, dass nur der Vater den Sohn kennt, wie oben aufgezeigt. Und er hat diesem Sohn nahegelegt, sich Maria anzuvertrauen damit er ein wahrer Gott gefälliger Sohn werden kann; aus Maria geboren wie ER es vorgelebt hat.Als Knäblein in den Armen Mariens durfte der Jünger Johannes und Seher der Apokalypse, die beiden in seiner Offenbarung 12 sehen.Diese Frau war berufen vom VATER, der Sonne, wie es der Sternenhimmel in der Jungfrau mit der Sonne auf Schulterhöhe am 23. September 2017 zeigt.Der wahre Sohn, der kein Gott ist, muss also zur Zeit Jesu unter dem Kreuz gestanden haben. Auf dem Gemälde des Isenheimer Altars von Mathias Grünewald sehen wir ihn rechts neben dem Kreuz. Er hat das Buch (Apokalypse) in der Hand und zeigt mit dem Zeigefinger auf jenen, der da am Kreuz sein Leben gegeben hat, den VATER.Der Sohn zur Zeit Jesu – dazu mehr in Folge 9