Sternenhimmel am 23. September 2017 und die Apokalypse 12 – Folge 11 - Die Mutter des Knäbleins erscheint – Die wichtigsten Marienerscheinungen

In der Folge 6 war zu lesen, dass Gabriel und Pura/Maria der 7. Engel am Thron der Kindschöpfung seit UR-Ewigkeit sind. Sie vertreten die Barmherzigkeit. In der Offenbarung heißt es dazu:

„..in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er posaunen wird, soll vollendet werden das Geheimnis Gottes, wie er hat verkündigt seinen Knechten, den Propheten.“ (Off. 10,7)

Die wichtigsten Marienerscheinungen

Paris 1830/33

La Salette 1846

Fatima 1917

Amsterdam 1945

Marienfried 1940 - 1946

EIN NEUES LIED

Medjugorje seit 1981

Seit 1830, der Erscheinung in Paris, macht Maria mit ihren Botschaften die Menschheit aufmerksam, der siebte Engel posaunt. Sie weist auf ihren Sohn hin, den der ERLÖSER und VATER aller Menschen vom Kreuz herab ihnen zur Seite gestellt hat, und auf ihre Stellung im Plane Gottes, damit sich das Geheimnis Gottes vollende. Im Folgenden sind nur einige der wichtigsten Marienerscheinungen aufgeführt.In Paris zeigte sich Maria der Seherin mit ausgebreiteten Armen auf einer Erdkugel und einer Schlange stehend. Von ihren Händen gingen Strahlen aus. Sie erteilte der Seherin die Anweisung, hiervon eine Medaille prägen zu lassen. Maria wies dabei auf ihre Aufgabe hin: „Die Strahlen sind ein Sinnbild der Gnaden, die ich über jene ausgieße, die mich darum bitten.“In La Salette erschien Maria am 19. September 1846 den Seherkindern Mélanie und Maximin als weinende Mutter und beklagte sich darüber, dass ihr Sohn nichts mehr für die Menschen tun wolle und sich die Menschen nichts daraus machten. Der Arm ihres Sohnes sei so schwer geworden, dass sie ihn nicht mehr stützen könne, es bedürfe dazu vieler Gebete.Was war geschehen? Der Sohn, der von Geschlecht zu Geschlecht die Menschen begleitete in vielen Gestalten, und von welchem es bei Jesaja 42 heißt, dass er seiner Erdenwege nicht müde werde bis er am Ende das Recht und den Frieden auf Erden anrichte, war so enttäuscht von der undankbaren Menschheit, dass er nach seinem Ableben 1843 als Friedrich Hölderlin nicht mehr auf die Erde zurück wollte.Nach Mariens inständigem Bitten und den vielen Gebeten, die vor allem von Frankreich (La Salette) ausgingen, inkarnierte er sich 1858 als Charles de Foucauld in Straßburg. Nach einem ausschweifenden Leben bekehrte er sich und suchte als Priester den letzten Platz auf Erden. Den fand er bei den Tuaregs in der Sahara. Diese nahmen ihn an und verehrten ihn wie einen Vater. Doch am 1. Dezember 1916, mitten im Zweiten Weltkrieg, überfielen ihn in Tamanrasset bewaffnete Senoussi aus Lybien, die auch Pfeile bei sich hatten. Sie durchwühlten seine Schreibarbeiten, banden ihm die Hände auf den Rücken und erschossen ihn vor dem Bordj, der Festung, in die er sich zurückgezogen hatte.In Fatima erschien Maria ein knappes halbes Jahr nach dem Tod von Charles, am 13. Mai 1917, und zeugte wiederum für ihren Sohn, indem sie den drei Seherkindern Lucia, Jacinta und Francisco am 13. Juli eine Vision vom Tod ihres Sohnes Charles de Foucauld schenkte. Sie sahen, wie Soldaten, die Pfeile bei sich hatten, einen Mann in Weiß erschießen, der auf einem Berg, also im Hoggar-Gebirge vor einem Kreuz kniete. Sie nannten diesen Mann einfach den „BISCHOF IN WEISS“.In Amsterdam sagte sie zur 39-jährigen Seherin Ida Peerdemann, der sie sich als „FRAU ALLER VÖLKER“ vorstellte: „Du musst sie warnen, die WAHRHEIT ist verloren! Rom, sei doch gewarnt!“ Maria schenkte Ida ab 1945 viele Bilder und Visionen zu den gegebenen Worten. So sah sie z. B., wie Maria ihr weinendes Kind in einem Tuch auf die Erde brachte und die Menschen bat, sich doch um dieses Kind als um ihren Sohn zu scharen. Das Kind wurde größer und nahm in einem andern Bild die Gestalt eines Mannes mit einem Bart an und zwei zum Segnen erhobenen Fingern, wie Muriel in seiner Inkarnation als Ordensvater Benedikt. (= Benedictus, qui venit in nomine Domini, die gebenedeite Frucht ihres Leibes). Maria warnte: „Menschen, die ihr für ihn seid, wacht doch!“Die wichtigste Marienerscheinung mit den theologisch tiefgründigsten Botschaften stellt Marienfried bei Neu-Ulm dar.In Marienfried erschien Maria erstmals am 13. Mai 1940 und lehrte den Immaculata-Rosenkranz. Sechs Jahre später, 100 Jahre nach La Salette, kam sie wieder und gab der 22-jährigen Bärbel Rueß drei Botschaften. Sie sagte unter anderem:„Dort, wo das meiste Vertrauen ist und wo man die Menschen lehrt, dass ich bei Gott alles kann, werde ich den Frieden verbreiten. Dann, wenn alle Menschen an meine Macht glauben, wird Friede sein. (Marienfried 25.04.1946).""Wie die Welt nur durch das Opfer des Sohnes beim VATER Erbarmen finden kann, so könnt ihr nur durch meine Fürbitte beim Sohne Erhörung finden. Er, Christus, ist deshalb so unbekannt, weil ich nicht bekannt bin. Deshalb goss der VATER die Zornesschale über die Völker aus, weil sie Seinen Sohn verstoßen haben. Ich will im Verborgenen wirken als die große Gnadenvermittlerin. Den Frieden der Herzen will ich euch vermitteln, wenn ihr meine Bitten erfüllt. Nur auf diesem Frieden wird sich der Friede der Völker aufbauen können. Dann wird Christus als Friedenskönig über alle Völker herrschen.“ (Marienfried 25.05.1946)."Der letzte Satz gleicht der Aussage der Offenbarung:„Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unsers Gottes geworden und die Macht seines Christus. (Offenbarung 12,10)„Der VATER will, dass die Welt die Stellung Seiner Dienerin anerkennt.“ (Marienfried 25.06.1946).Maria teilte in Marienfried aber auch mit:Eine große Schar werde daran Anstoß nehmen, eine kleine Schar aber werde sie richtig verstehen und auswerten.(Maria Hepp, „Die Botschaft von Marienfried“, S. 20)In Marienfried sangen die Engel bei der Erscheinung ein Neues Lied. Sie legten dabei Zeugnis ab über die wahre Heilige Dreifaltigkeit:Heil Dir, Ewiger Herrscher, lebendiger GOTT, allzeit Gewesener, furchtbarer und gerechter Richter, immer gütiger und barmherziger VATER. Dir werde neu und allezeit Anbetung, Lobpreis, Ehre und Herrlichkeit durch Deine sonnengehüllte Tochter, unsere wunderbare Mutter!Heil Dir, geopferter Gottmensch, blutendes Lamm, König des Friedens, Baum des Lebens, du unser Haupt, Tor zum Herzen des VATERS, ewig aus dem Lebenden Geborener, in Ewigkeit mit dem Seienden herrschend! Dir werde neu und allezeit Macht und Herrlichkeit und Größe und Anbetung und Sühne und Preis durch deine makellose Gebärerin, unsere wunderbare Mutter!Heil Dir, Geist des Ewigen, allzeit Heiligkeit Strömender, seit Ewigkeit wirkend in Gott! Du Feuerflut vom VATER zum Sohn, du brausender Sturm, der du wehest Kraft und Licht und Glut in die Glieder des ewigen Leibes, du ewiger Liebesbrand, gestaltender Gottesgeist in den Lebenden, du roter Feuerstrom vom Immerlebenden zu den Sterblichen! Dir werde neu und in alle Ewigkeit Macht und Herrlichkeit und Schönheit durch deine sternengekrönte Braut, unsere wunderbare Mutter!In Medjugorje zeigte Maria im Jahre 1981 sechs Seherkindern ein kleines Kind in ihrem Arm, das mit einem Tuch zugedeckt war. Als sie das Tuch entfernte, blinzelte das Kind die Jugendlichen an, doch Maria deckte es schnell wieder zu, als wollte sie sagen: „Dieses Kind ist noch ein Geheimnis! Mit ihm musste ich seit 2000 Jahren in die Verborgenheit (Wüste) fliehen, weil die ganze Macht der Finsternis ihm nachstellte!“ (Vgl. dazu Offenbarung 12).Am 4. April 1985 sagte die Königin des Friedens von Medjugorje:„Ich möchte euch Botschaften geben, wie sie es nie und nirgendwo in der Geschichte seit Beginn der Welt gegeben hat.“In vielen Botschaften macht sie die Unterscheidung zwischen dem Großen Jesus (dem VATER) und dem kleinen Jesus (dem Sohn). Am 25. August 1991 versprach Maria in Medjugorje, sie werde alles vollenden, was sie in Fatima 1917 begonnen habe. Sie wird ihren Sohn jenen Menschen bringen, die im Salve Regina sie bitten: „Zeige uns nach diesem Elende Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes“.Maria bestätigt dabei die Biblischen Zusagen von der Erweckung des Gerechten vom Aufgang der Sonne, dem 4. Lichtfürsten Muriel/Pargoa, der seiner Erdenwege nie müde war bis er auf Erden das Recht, die Wahrheit anrichte:„Wer hat den Gerechten vom Aufgange erweckt? Wer rief ihn, dass er ging? ……und zog durch mit Frieden und ward des Wegs noch nie müde? (Jesaja 41,2-3 – Lutherbibel 1545/1912)Weitere Inspirationen zu den Erdenwegen des Sohnes folgen