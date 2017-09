Sternenhimmel am 23. September 2017 und die Apokalypse 12

Am Samstag, 23. September 2017 findet sich am Himmel eine Sternenkonstellation ein, die der Aussage des Kap. 12 der biblischen Offenbarung des Johannes gleicht. Dabei geht es um eine Frau, die am Himmel erscheint und die Geburt eines Knäbleins. Entgegen vieler Endzeitpropheten erwarte ich darin ein sehr schönes Ereignis für die Menschheit.

Astronomie und Religion

Im Sternbild der Jungfrau scheint an diesem Tag die Sonne in Schulterhöhe der Jungfrau, der Mond liegt unter ihren Füßen und Jupiter befindet sich im Bauchbereich. Über dem Haupt der Jungfrau liegt das Sternbild des Löwen. An diesem Tag gesellen sich zu seinen 9 eigenen Sternen noch Merkur, Mars und Venus hinzu. Somit leuchten im Löwen über dem Haupte der Jungfrau an diesem Tag 12 Lichter.Der Sternenhimmel vom 23. September 2017 in der BibelIn der Bibel ist hierzu folgende Aussage nachzulesen:„Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel: ein Weib, mit der Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf goldenen Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte große Qual zur Geburt.“ (Off. 12.1 – Lutherbibel 1912)Dieser biblische Text gleicht sehr der Sternenkonstellation, die sich an diesem Tage am Himmel zeigt. Die Konstellation der Sterne und Planeten aus Vers 1 sind sehr gut erkennbar.Eine Frau, hier das Sternbild der Jungfrau, mit der Sonne auf der Schulter und den Mond zu ihren Füßen, sowie auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen, bestehend aus dem Sternbild Löwe, und den Planeten Merkur, Mars und Venus.Die Schwangerschaft der Jungfrau aus Vers 2 kann auf Jupiter bezogen werden, der sich im Bauch- oder Gebärmutterbereich der Jungfrau aufhält. Als Schwangerschaft kann dies interpretiert werden, da sich Jupiter seit November 2016 dort aufhält und ab dem 24. September 2017 das Sternbild der Jungfrau wieder verlässt, also geboren wird. Der Zeitraum seines Aufenthaltes in der Jungfrau entspricht in etwa der Zeit, die auch eine menschliche Schwangerschaft dauert.Seit Urzeiten haben Sternbilder und Planeten in ihren Bewegungen am Himmel die Menschen in ihren Bann gezogen. Gottesoffenbarungen und Verständnis des Universums, sowie Bestimmung der Erde und des Menschen, wurden über Beobachtung des Himmels und der Bewegung seiner Lichter gesucht und gefunden.Die Weisen aus dem Morgenland folgten einst den Sternen um den neugeborenen König der Juden zu finden.„Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten.“ (Matth. 2,2)Heute sehen wir, dass vor 2017 Jahren mit der Geburt Jesu eine neue Zeitrechnung, ein neues Zeitalter begonnen hat. Will die Sternenkonstellation des 23. September 2017 uns wieder auf den Weg bringen, wie einst jene Weisen, die Jesus in der Krippe fanden? Sie wurden einst nicht durch äußere Ereignisse gezwungen, sondern folgten von sich aus den Sternen.Viele Endzeitpropheten machen über ihre Interpretationen dieser Sternenkonstellation den Menschen Angst. Für mich beginnt wieder ein neues Zeitalter und zwar ein schönes.Vor 2000 Jahren fanden die Weisen Jesus als unscheinbares und armseliges Kind in der Krippe liegend. Dies war nicht nach ihren Vorstellungen, suchten sie doch einen König in Prunk und Würden.Kann derjenige, der jetzt den Sternen folgt den Sohn finden, den die Frau der Offenbarung gegen große Widerstände und Vorstellungen der Menschen gebären will?Herausfinden kann es nur derjenige, der sich wie einst die Weisen, auf den Weg macht.Wer will kann mit mir ein Stück des Weges gehen und sich Inspirationen holen.