Jeder hat die Schnauze von Corona voll, aber …..

…… wir kommen nicht drum rum, die Zahlen sprechen für sich. Der Landkreis Günzburg liegt bei 305 und, alleine Krumbach ist Spitzenreiter mit 79 Infizierten. 4,7 % seien im Landkreis infiziert. Hält man Rückblick ins Frühjahr 2020, was da alles abgeriegelt wurde und wo heute, bei den erhöhten Zahlen alles nicht mehr interessiert?

Das Schulen weiter ihren Bildungsauftrag erfüllen können, hier spricht nichts dagegen. Jedoch während in den Schulen selbst hohe Hygienekonzepte erfüllt werden müssen, ist auf der Fahrt zur und von der Schule nach Hause nicht viel zu sehen. Zwar gelten die Maskenpflicht und Abstandsregelungen, doch wen interessiert es? Wie oft werden Busse und Bahnen desinfiziert, während es im Schulbetrieb Zusatzschichten braucht, um mindestens zweimal täglich zu desinfizieren.Während im Supermarkt der normale Kunde einen negativen Test vorzuweisen hat, dürfen Gewerbliche ohne Test eintreten. Bau- und Handwerkerfahrzeuge, Mehrere Mitarbeiter, Kollegen, ohne Masken unterwegs. Im Supermarkt, keine eingeschränkte Personenzahl erforderlich, der übliche Einzelhandel ist dicht. Wo liegt nun die Ansteckungsgefahr am höchsten? Der Personenkreis zwischen 35 und 59 Jahren liegt mit 2116 im Landkreis GZ am höchsten, gefolgt von den 15- bis 34-Jährigen.Blickt man 12 Monate zurück, Schulen dicht, Spielplätze abgesperrt, Outdoor war out, verboten. Wen interessiert dies ein Jahr später noch, bei immens steigenden Zahlen? Menschenmengen tummeln sich auf den Spielplätzen, Eltern ohne Masken und Abstände sitzen zusammen. Eine noch geschlossene Skateboard Bahn wird zum Lieblingstreffpunkt der 15 + Jährigen. Da stört auf beiden Seiten keine Polizeistreife. Somit fragt sich der gesunde Menschenverstand, wo ist was unter- oder übertrieben?Während einzelne Branchen den Bach runtergespült werden, dürfen sich andere mit fetten Gewinnen glücklich schätzen absahnen zu können, mit überhöhten Preisen und ohne Rücksicht auf Verluste. Man muss kein Querdenker sein, allerdings muss man sich schon Gedanken machen, was macht Sinn und was nicht……Warum bleibt die Kultur auf der Strecke?Warum wurden unsere christlichen Feste derart eingeschränkt und andersgläubige Feste dürfen stattfinden?Man macht sich halt hier mal seine Gedanken......!