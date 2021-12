Corona-Krisenmanagement und Weihnachten……

Sind sich wohl nicht ganz einig, was nun die weiteren Maßnahmen sein sollten, um Omikron einzudämmen. Da stellt sich die Frage, welchen Sinn hatte nun die Berufung dieses Komitees, wenn dann doch anders entschieden wird als vorgestellt? Einfach nur ein Pseudo, um erklären zu können, wie gut wir vorbereitet sind?

Es ist ja ganz offenbar, die neue Virus-Variante ist auf dem Weg um den Erdglobus. Und man ist sich bewusst, in England herrscht es schon überdimensional. Dennoch gibt es Einreisende aus England, und dennoch sieht sich Kanzler Scholz nicht in der Lage, hier zu handeln. Nun ja, außer der AfD wären ja alle für ein schärferes Vorgehen. Eben, es kommt aus der Mehrzahl der Opposition, und das geht ja gar nicht, hier einzulenken.Was General Breuer und sein Stab beschließen, ist anscheinend auch nicht relevant. Zwar setzt die Regierung auf diesen Krisenstab, besetzt aus Fachleuten, Wissenschaftler und Virologen, nebst RKI-Präsident Wiehler, doch scheint diese Entscheidungen die Regierung um Kanzler Scholz wenig zu beeindrucken. Warum denn auch, sie haben Ja nur eine beratende Unterfunktion, man muss sie Ja nicht ernst nehmen. Wichtig ist, dass dieser Stab existiert, bezahlt von wem auch immer.Es ist anscheinend sicher, Omikron will Weihnachten feiern, nicht arbeiten, sich hier nicht weiterverbreiten. Es ist ja das Fest der Liebe und des Friedens. Und aus diesem Grunde ist die Gefahr der weiteren Verbreitung an den Weihnachtsfeiertagen, anders als 2020 Weihnachten, keine Bedrohung, erst wieder ab dem 28. Dezember, auch nicht am 27. Dezember. Wurde anscheinend mit dem Virus so abgesprochen. Allerdings zu Silvester soll es dann wohl wieder voll und ganz zuschlagen, denn da gelten ja schon wieder andere Bestimmungen, laut Kanzler und Ampelregierung.Nun ja, anscheinend übernimmt Kanzler Scholz voll das Zepter, und damit auch voll die Verantwortung für das weitere Vorgehen. So dass dann kurz vor Silvester alle Lokale dicht gemacht werden müssen, die Reservierungen aufgehoben, das Silvestermenü zuhause zubereitet und serviert werden muss. Zum Schulbeginn im neuen Jahr, nach den Weihnachtsferien die Order der Schulschließungen kommt, damit die Vorlaufzeit nicht eingehalten werden kann. Denn die Booster-Impfungen, bzw. alle Impfungen, an die 30 Millionen, seien ja bis Weihnachten abgeschlossen.Apropos neue und klimafreundlichen Regierung. Schon verwunderlich, zwar will die Annalena Kurzflüge verbieten, zumindest gilt dies fürs allgemeine Volk, jedoch reisen die Außenministerin und der Kanzler fast zeitgleich zu den selben Zielen nach Paris, Brüssel, Warschau, um sich dort vorstellig zu machen, allerdings mit zwei verschiedenen Maschinen. Hier hätte die Terminierung auch anders verlaufen können, Klimaneutral, mit einem Flieger. Doch man will sich ja nicht unterordnen und ist sich selbst die wichtigste, der wichtigste Amtsträger/in.In diesem Sinne,frohe Weihnachten, besinnlich, geruhsam und vor allem gesund. Kommt gut ins Jahr 2022, wie auch immer, geboostet, genesen, ohne Virus im Nacken, der einen vorantreibt…….