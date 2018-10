Fortbildung "Grenzen setzen und wahren - Für Andere da sein, ohne sich selbst zu verlieren"

am 09.11.2018

von 15.00 bis 18.00 Uhr

im Bürgerhaus in Krumbach (Raum-Nr. 005)



Wir alle haben unsere Grenzen. Unsere Grenze ist unser persönliches Hoheitsgebiet. Grenzen zu definieren, zu setzen und diese auch zu verteidigen ist ein Grundpfeiler einer aktiven Lebensgestaltung. Dabei ist ein gewisses Maß an Konfliktbereitschaft ebenso notwendig, wie die Fähigkeit, „Nein“ zu sagen.



Frau Nikola Richter, Kommunikationstrainerin und Wirtschaftsgeografin, zeigt Ihnen anhand von praktischen Übungen, sich selbst abzugrenzen, ohne dabei die eigene Aufgabe aus den Augen zu verlieren. Nehmen Sie Ihr Leben selbst in die Hand - es lohnt sich!



Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet in Kooperation mit der VHS Krumbach statt. In der Pause wird ein kleiner Imbiss angeboten.



Eine Anmeldung ist erforderlich! Bitte melden Sie sich bis spätestens 06. November telefonisch unter 08221 - 930 10 10 oder per Email info@fz-stellwerk.de an.



Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!