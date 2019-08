63. Krumbacher Festwoche des Musikverins 1816 e.V. Krumbach (Schwaben) und der Festwirtsfamilie Falk

Krumbach : Festplatz beim Stadtsaal |

Vom 30. August bis zum 08. September findet die Krumbacher Festwoche statt. Das tradi-tionelle Volksfest, das zum 63. Mal vom Musikverein 1816 e.V. Krumbach ausgerichtet wird, war in den vergangenen Jahren Anziehungspunkt für Besucher weit über die Grenzen des Altlandkreises Krumbach hinaus. Für Stimmung und Unterhaltung werden insgesamt acht verschiedene Blaskapellen und drei Bands sorgen. Zu den musikalischen Höhepunkten bietet die Krumbacher Festwirtsfamilie Falk in bewährter Weise kulinarische Schmankerln an. Für Jung und Alt gibt es natürlich auch einen attraktiven Vergnügungspark. Das Volksfest findet auf dem Festplatz beim Stadtsaal statt. Montag, 02. September ist Ruhetag.

Weitere Infos unter www.mv-krumbach.de.