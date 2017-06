Vorankündigung zum RHD2 - FILAVAC Sammel-Impftermin 02.07.2017

Aufgrund der großen Nachfrage werden wir am 02.07.2017 erneut einen RHD2 - FILAVAC Sammel-Impftermin organisieren. In Kooperation mit der Tierarztpraxis Dr. Jessica Sieg aus Wermelskirchen werden wir unsere Räumlichkeiten für den RHD2 Impftag zur Verfügung stellen. Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass der Sammelimpftermin nach wie vor ein voller Erfolg wird. Insgesamt 50 Impfstoffe stehen für den 02.07.2017 zur Verfügung. Bereits einen Tag nach erster Ankündigung, wurden 46 Plätze der insgesamt 50 Plätze reserviert. Bis auf 4 Impfdosen sind für den 02.07.2017 alle Impfdosen bereits vergeben.Anmeldung zum ImpftagSollten Sie noch einen der begehrten Plätze wahrnehmen wollen, bitten wir zeitnah um Anmeldung per E-Mail. Mit den Unterlagen zur Termin Bestätigung erhalten Sie das Zeitfenster zwischen 12:00 Uhr - 14:00 Uhr, in welchem Ihr Tier vorgemerkt ist. Das Zeitfenster von 15 Minuten dient dazu, mögliche Infektionswege zu beseitigen und die Risiken einer Sammelimpfung einzudämpfen.Wir bitten im Vorfeld eine Kotuntersuchung bei Ihrem zuständigen Tierarzt einzureichen, um den Schutzmechanismus des Impfstoffes nicht durch Parasitenbelastung herabzusetzen. Ebenso sollte mit dem Haustierarzt die Impffähigkeit des Patienten bei gesundheitlicher Einschränkung abgeklärt werden. Das Zeitfenster von 2 Stunden ist - durch den Verfall des Impfstoffes - nicht ausreichend, um eine eingehende medizinische Untersuchung vor Ort vorzunehmen.Ablauf des ImpftagesAlle Kaninchen warteten mit Frauchen & Herrchen vor der Türe, bis das Zeitfenster erreicht ist. Bitte halten Sie den Impfpass für das entsprechende Tier bereit. Wir freuen uns, wenn Sie die Impfkosten für den RHD1/RHD2 Filavac Impfstoff in Höhe von 26 EUR pro Tier passend dabei haben. Eine ordnungsgemäße Quittung erhalten Sie von der Tierarzthelferin mit der Zahlung. Spätestens Mitte der Folgewoche wird eine beleghafte Rechnung per Post eintreffen. Für Patienten die bereits bei uns waren gilt, dass die Impfdokumente zum Impfstoffimport nicht erneut ausgefüllt werden müssen.Alle Tiere verbleiben während des Impfens in der Transportbox. Der Behandlungstisch wird nach jeder Behandlung mit Meliseptol NEW FORMULA desinfiziert. Hierbei handelt es sich um ein Mittel gegen unbehüllte Viren. Die Injektionsnadeln werden selbstredend für jedes Tier gewechselt.RHD2 Überlebende und RHD2 Verdachtsfälle werden auch bei dieser Sammelimpfung zum Ende hin geimpft werden. Wir gehen aus Erfahrung davon aus, dass jeder der kleinen und großen Patienten die Impfung ohne Auffälligkeiten vertragen wird. Auch diesesmal werden wir einen bunten Mix vieler Rassen und Altersstufen begrüßen dürfen. Von Mini-Loops bis zu Deutschen Riesen werden Patienten vor Ort sein - ebenso Senioren und Jungtiere wurden geschützt.Mit Kaffee und einem herzlichen Lachen werden wir auch in diesem Sommer zahlreiche engagierte Pflegestellen begrüßen, die großartige Leistungen im Einsatz für den Kaninchenschutz erbringen. Auch dieses mal wird sich das who-is-who des Kaninchenschutzes NRW bei uns treffen.Vorankündigung - Wir machen weiter!Aufgrund des enormen Seuchendrucks werden wir unser Engagement fortsetzen. Obgleich der Impfstoff noch im Vergleich zu den Vorterminen leichter verfügbar ist, werden wir für Herbst einen Nachfolgetermin ansetzen. Wir gingen noch im Frühjahr davon aus, dass man unser ehrenamtliches Engagement wohl nicht mehr brauchen würde, da ERAVAC die Zulassung erhalten hat. Jedoch, von der enormen Nachfrage zu unserem Impftag mit FILAVAC waren wir überrascht.Nicht zuletzt aufgrund der herzlichen Bitten von zahlreichen Pflegestellen, der Bereitschaft der zuständigen Tierärztin Frau Dr. Sieg aus Wermelskirchen und des ehrenamtlichen Engagements der Tierarztherlferin Frau Denise Rademacher können wir ankündigen, dass wir entgegen einstiger Planung, auch in Zukunft RHD-2 Impftermine von uns organisiert werden. Das genaue Datum werden wir in Kürze bekannt geben.