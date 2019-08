13. Kunsthandwerkermarkt am 28. und 29.09.2019 – Pantaleonsmarkt Kranzberg

Kranzberg : Pantaleonsberg |

Das letzte Wochenende im September ist jedes Jahr für viele Familien und Liebhaber des Kunsthandwerks ein wichtiger Termin im Kalender. Dann findet nämlich der überregional bekannte Pantaleonsmarkt in Kranzberg statt – dieses Jahr bereits zum 13. Mal. Nicht nur das Kunsthandwerk der ca. 40 Aussteller, sondern auch das bunte Rahmenprogramm und das historische Ambiente sind einzigartig. Der Eintritt ist frei.



Nahezu 3.000 Besucher bestaunen ein vielfältiges Angebot von Schmuck und Accessoires bis Keramik für Haus und Garten, von Kunstobjekten aus Holz, Metall, Glas und Papier bis zu außergewöhnlicher Mode u. v. m. Alles liebevoll präsentiert, teilweise hautnah bei der Entstehung zu erleben und eine prächtige Gelegenheit für die vielleicht ersten Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr.



Highlights wie eine Feuershow, das zauberhafte Bauchladen Theater, Clownerien, Live-Musik, Steine vergolden und Apfelsaftpressen werden das Ereignis umrahmen. Der Pantaleonsberg in Kranzberg mit seinem wunderschönen Ausblick auf das Ampertal ist ein perfekter Platz für diesen Markt.