Krakow am See

, Schulpl. 2 , 18292 Krakow am See DE

Markt , Schulpl. 2 , 18292 Krakow am See DE

Krakow am See : Markt |

Zu einer Versammlung zum Erhalt der Grundrechte rufen die Bürger in Krakow am See am 14.2.2022 zum Marktplatz auf. Unter dem Motto

- "Wir sind die rote Linie- Grundrechte sind nicht verhandelbar" möchten die friedlichen Bürger gegen die geplante Impfpflicht protestieren.