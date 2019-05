Braunkohlenarchäologie

Welcher fast unverzeihbare Irrtum!Was für ein Glücksfall für Geschichtsinteressierte; ohne den Braunkohletagebau hätte man diese durch Jahrhunderte lange Beackerung, und Überpflügung nicht mehr erkennbare Slawenburg vielleicht nie entdeckt.Hätte ich doch schon einmal früher zumindest diesengelesenIn den Burgwall. Hier werden Grabungsergebnisse und Funde aus der Zeit der slawischen Besiedlung der Lausitz gezeigt, die im Vorfeld des Braun-kohlentagebaus ausgegraben worden sind.Der Ausstellungsbesucher erhält über Rekonstruktionen, moderne Fundpräsentationen und den Einsatz von Multimediageräten einen anschaulichen Einblick in vergangene Lebenswelten einer weitgehend verschwundenen Kultur sowie in Aufgaben und Probleme der "Braunkohlenarchäologie".Imkann die 12.000-jährige Geschichte der Niederlausitz auf einem sogenann-tenmit verschiedenen Landschaftsinseln erlaufen werden.Ein großräumigerist ebenfalls vorhanden.Unendlich mehr steht auf den Seiten vonLest bitte selber nach, denn ich wüsste nicht wie ich diese vielen interessanten Seiten einkürzen sollte, wie zu den Themen:So ein tolles, komplexes kulturgeschichtliches Erlebnis hätte ich am Rande des kleinen Spreewalddörfchens jedenfalls nie vermutet.Hier nur nochDer Durchmesser der originalen SLAWENBURG RADDUSCH betrug innen 38 m und außen 58 m. Die Burg war von einem ca. 5,5 Meter breiten Sohlgraben umgeben. Durch zwei Tunneltore gelangte man in das Innere des 7 Meter hohen Walls. Im Burghof befanden sich hölzerne Brunnen, von denen einer nahezu 14 Meter tief war. Im Innenhof der Burg wurden Gebäudestrukturen festgestellt.Die zu der Slawenburg Raddusch gehörige Siedlung befand sich in unmittelbarer Nähe vor der Burg, die allerdings heute nicht rekonstruiert werden konnte.Trotzdem besteht die Absicht, vor der Slawenburg in den nächsten Jahren noch eine nachempfundene Slawensiedlung entstehen zu lassenDoch damit nicht genug. Es gibt noch vomeine neue Sonderausstellung in der Burg unter dem Titel