Unser 1. gemeinsames Schlittenfahren im Binnenland

Am 27.01.2021 hat sie ihr Versprechen eingelöst und ist mit uns am frühen Nachmittag in den Garten gegangen. Leider schien die Sonne nicht und es war immer wieder leicht am Schneien, aber das hat uns den Spaß nicht verdorben.Nach einer guten Stunde hatten wir aber keine Lust mehr zum Schlittenfahren, außerdem war uns (und auch "Frauchen") ein bisschen kalt und Hunger hatten wir (OLE und ich) auch schon wieder. Da ist "Frauchen" wieder mit uns reingegangen und wir haben uns bei einer schönen heißen Fischsuppe (OLE und ich) und einer Tasse Tee ("Frauchen") wieder aufgewärmt.Es war, trotz der Kälte, ein schönes Erlebnis für OLE und mich, und "Frauchen" hat versprochen, in den nächsten Tagen nochmal mit uns und unseren Schlitten rauszugehen. Hoffentlich ist der Schnee dann noch da oder neuer hinzugekommen!"Frauchen" hat gerade festgestellt, dass wir alle 3 (OLE, "Frauchen" und ich) vergessen haben, uns bis zum nächsten Beitrag von Euch zu verabschieden! Das holen wir hiermit natürlich sofort nach!Liebe Grüße,Euer FIETE, Euer OLE und "Frauchen"