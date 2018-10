Die Kamera (die wie immer griffbereit lag) geschnappt und ab nach draußen in den Vorgarten und einige Fotos gemacht.Bis ich den restlichen Teil des Regenbogens gesehen habe, hat es aber eine Weile gedauert. Aber als ich ihn gefunden hatte, wurde er natürlich ebenfalls fotografiert. Dieses Foto mußte ich allerdings vom Balkon in der 1. Etage machen, da es vom Vorgarten und auch von der Straße aus nicht so richtig klappen wollte.