Gewitterregen über Korbach am 22.06.2017

Für ganz Hessen war eine Wetterwarnung von 12 Uhr mittags (bis heute Morgen 3 Uhr) rausgegeben worden, wo vor schweren Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen gewarnt wurde.Es wurde ab dem Nachmittag zwar zunehmend windiger und es sah auch so aus, als würde es jeden Moment losgehen. Das Gewitter kam dann aber erst am Abend.Die nachfolgenden Bilder zeigen ein Stück Gehweg und Straße vor unserer Garageneinfahrt während des Gewitterregens.Unsere Garageneinfahrt ist leicht abschüssig und trotz solcher "Wassermassen" ist bis jetzt, Gott sei Dank, unsere Garage immer von Überflutungen verschont geblieben. Das Wasser fließt bei solch extremen Regenfällen in Richtung "Südbahnhof", da die Straße ab dem Grundstück vor unserem Grundstück leicht bergab verläuft.