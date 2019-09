Anzeige

Das Aktuelle Wetter in Korbach

Hier kommt der Blick auf das Aktuelle Wetter in Korbach

Heute bekommen wir Höchstewerte von bis zu 14 Grad

die nächsten Tag wird das Wetter in Korbach

Morgen werden bis zu 16 Grad erreicht am Smstag 20 Grad

am Sonntag 22 Grad

Am Montag werden es bis zu 20 Gard und es fällt leichter Regen

Am Dienstag 18 Grad Mittwoch 17 Grad

Donnerstag 17 Grad

Freitag 17 Grad und es fällt leichter Regen

Samstag 16 Grad mit leichten Regen

Das Sind die Wetteraussichten bis Samstag den 28.9.

