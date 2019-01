Titelverteidigung Internationaler Deutscher Meister im Mittelgewicht in Korbach

Es sind immer noch Karten an der Abendkasse erhältlich!Die Kreissporthalle, die ehemalige berühmte Bundesliga-Kampfstätte, in Korbach soll wieder wie die letzten Male beim Profiboxen mit Mario Jassmann brodeln.Es sollten auch dieses Mal knapp 1000 boxbegeistere Zuschauer aus Nah und Fern anreisen.Bei allen interessanten Vorkämpfen sollen die Zuschauer schon richtig in Stimmung gebracht werden wenn dann das Korbacher Boxidol Mario Jassmann,Sohn des ehemaligen deutschen Meister und Nationalstaffel-Boxer Reinhard Jassmann, seinen internationalen deutschen Meistertitel und Gürtel gegen einen starken und erfahrenenKämpfer aus Finnland verteidigt.Mario Jassmann wurde vom Vater bis zum Profi trainiert und hat eine gute Grundschule genossen, war mehrfacher Hessenmeister, Südwestdeutscher Meister, dritter Deutscher Meister und hatte Erfahrungen in vielen Bundesligakämpfen errungen.Mario ist internationaler Deutscher Meister im Mittelgewicht 72,5 Kg ungeschlagen mit 17 Profikämpfe mit 14 KO SiegenDer Kartenvorverkauf ist super angelaufen, es gibt wieder reichlich Speisen und Getränke, sogar ein vornehmer Vip-Bereich ist eingerichtet für die Zuschauer, die dieentsprechenden Ringplätze erwerben.Veranstaltungsort Kreissporthalle Korbach Solinger Str. 58 34497 KorbachSamstag 9. Febr. 2019 Beginn 19:00 Uhr Einlass ab 18:00 Uhr