Mario Jassmann greift nach internationalem Titel

Die Walmehalle in Korbach – Meineringhausen wird zur Boxarena für unseren Kampfabend und Mario greift nach seinem ersten internationalen Titel.Der Weltverband WBF (World Boxing Federation) erweist PSP – Boxing die Ehre und trägt seine jährlich stattfindende Worldconvention im Rahmen unseres Events aus. Aufgrund unserer jahrelangen guten Arbeit als Promoter für Profiboxveranstaltungen in Europa und Marios erfolgreicher Karriere als Profiboxer hat die WBF ihn als Kandidaten für einen Intercontinental – Titelkampf nominiert.Die Verhandlungen mit drei vorgeschlagenen Kandidaten als Gegner laufen seit einiger Zeit und in kurzer Zeit soll der Name bekanntgegeben werden.Die WBF wird zwei weitere hochkarätige Titelkämpfe in das Programm integrieren und die Boxsportfreunde in Korbach dürfen sich auf ca. 10 interessante Begegnungen im Boxring freuen.Die Walmehalle bietet Platz für ca. 450 Zuschauer – eine kleine und feine Location. Durch diese kompakte Nähe der Sitzplätze zum Ring wird es sicher eine tolle Stimmung in der Halle geben und für alle ein stimmungsvoller Boxabend.Sichern sie sich schnell ihre Karten! Wir haben definitiv nur 450 Plätze und gehen davon aus, dass diese in kurzer Zeit ausverkauft sein werden.