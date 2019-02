3,2,1...gib mir oder wie man erfolgreicher verkaufen kann

Doch um etwas erfolgreicher zu verkaufen, sollte man einige Grundsätze beachten!Wenn also klar ist was ich veräußern möchte, sind es in der Regel und auch sonst, oft die gleichen Dinge die ich überlege...1. Wahl der richtigen Plattform:nicht jede Verkaufsplattform eignet sich für alles und jedes was wir loswerdenwollen, sollen, müssen...- zu beachten wäre auch noch: was kommt an Kosten auf mich zu, wenn ichetwasanbiete und gar erfolgreich loswerde?- Seiten für Verkauf können sein:Amazon, eBay/eBay-Kleinanzeigen, rebuy plus2. Was ist mein Gegenstand, meine Dienstleistung evtl. wert?- klar ist es immer so; wollen wir etwas verkaufen, haben wir die höchstePreisvorstellung, kaufen wir etwas ist eher das Gegenteil der Fall!- dabei solltet Ihr beachten: hier kann man schon potenzielle Interessenten fürewig abschrecken. Deswegen vergleicht evtl. euren Artikel mit einem fairenPreis für einen ähnlichen im Internet angebotenen Preis. Oder legt einfacheine Spanne zwischen niedrigstem und super duper tollstem Preis fest.3. Präsentation und Beschreibung!- auch nicht zu vernachlässigen ist die Präsentation, sprich das Bild und derText.als ich selbst vor langer Zeit damit begonnen habe mein Hab und Gut überdas Internet zu verkaufen, habe ich natürlich originale Bilder meinerGegenstände angefertigt. Wer kauft schon etwas welches er nie gesehen hat?Die Auswahl der Bilder sollte man ebenfalls sorgsam überlegen.- Der Text sollte übersichtlich und nicht zu genau formuliert werden. Lasstruhig etwas Spielraum für Fragen ;-)4. Dauer des Angebotes- bei eBay zB. wählt man die Laufzeit für sein Angebot, während beiKleinanzeigen die neuen Anzeigen unsere nach unten verschwinden lassen.Bedeutet bei diesen Beispielen: sollte eine Laufzeit einstellbar sein, wählt manam Besten 7 Tage und zwar von Sonntag bis Sonntag!Kleinanzeigen getrost seine Anzeige immer wieder neu online stellen sollte,wenn man sie nicht kostenpflichtig nach oben schieben will.5. Bezahlung!!!- wie soll das verkaufte Gut bezahlt werden? Sinniger Weise bietet sichAbholung in Verbindung mit Barzahlung, sowie Versand nach Vorkasse perBanküberweisung und PayPal an. Umso mehr Möglichkeiten, desto größer dieWahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Verkauf. Was ich beobachte ist,gerne wird auch wieder auf ein recht altes Geschäftsmodell zurückgegriffen...der Tausch! Auch eine Option!?Ich hoffe ich konnte aufzeigen auf was es bei erfolgreichen Kauf ankommt. Man sagt, sind beide Handelspartner zufrieden, war es ein erfolgreiches Geschäft!Viel Erfolg!!!PS.: Habt Ihr weitere Anregungen und/oder Tipps? Na dann schreibt sie doch einfach in die Kommentare...