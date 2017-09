Korbach : Thalia |

Der Kreisverband Waldeck-Frankenberg der Alternative für Deutschland informiert Sie anlässlich der Bundestagswahl gleichzeitig an 4 Wahlkampfständen am 23.09.2017 von jeweils 9:00 – 14:00 Uhr in



--> Korbach – vor Thalia / C&A

--> Frankenberg – Georg-Thonet-Platz

--> Bad Arolsen – Kirchplatz

--> Bad Wildungen – Postplatz Brunnenstraße





Austausch, Diskussion, Zukunft und mehr ...



für Interessenten, Förderer und Mitglieder



www.afd-wa-fkb