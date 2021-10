Zur letzten Wochenmitte im Oktober 2021 ...

Ich komme ja regelmäßig an diesem Bäumchen vorbei, wenn ich ins "Marbecktal" fahre, und dann besuche ich es auf dem Rückweg immer und gucke, ob es ihm auch gut geht.Die hier gezeigten Fotos habe ich am 09.10.2021 gemacht und zum allerersten Mal Kastanien am Bäumchen gesehen. Es scheint dem Bäumchen, soweit ich das beurteilen kann, sehr gut zu gehen.Bis aus diesem Bäumchen aber mal eine stattliche Kastanie geworden ist, werden wahrscheinlich noch einige Jahre vergehen.