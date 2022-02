Zum letzten Wochenanfang im Februar 2022 ...

Am 25.02.2022 (früher Nachmittag) sah ich von meinem Schreibtischfenster aus etwas kleines Braunes durch den Vorgarten wuseln. Mein erster Gedanke war, dass es vielleicht ein kleines Mäuschen sei. Dem war aber nicht so, denn als das kleine, braune Etwas näher in mein Blickfeld kam, sah ich, dass es ein kleiner Vogel war ... es war ein Zaunkönig.Leider konnte ich nur 1 Foto von ihm machen, da er dauernd in Bewegung war (und davon die meiste Zeit hinter irgendwelchen Zweigen oder Grasbüscheln).Das 1. Bild zeigt das Original-Foto und das 2. Bild einen Ausschnitt davon.Die Entfernung von meinem Standpunkt (Schreibtischfenster) zum Zaunkönig betrug ca. 5 m.