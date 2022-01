Zum 1. Mal ...

Als ich gestern Mittag (27.01.2022) aus einem der Fenster im 1. Stockwerk nach draußen in den Garten sah, saß dort im Mini-Apfelbaum ein Vogel, den ich noch nie gesehen hatte.Auf die Entfernung (von meinem Standpunkt am Fenster bis zum Vogel waren es ca. 20 m) konnte ich keine genaueren Details erkennen ... erst am PC (und durch die Vergrößerungen) war zu erkennen, welchen Vogel ich da vor die Linse bekommen hatte.Bild 1 war zwar schön anzusehen, aber damit konnte ich nicht viel anfangen. Bei den Bildern 2 und 3 hatte ich dann anhand des Schnabels eine Vermutung, was das für ein Vogel sein könnte. Als mein "schlaues Buch" und auch das Internet meine Vermutung bestätigten, habe ich mich sehr gefreut, diesen Vogel auch mal in Natura sehen und fotografieren zu können.Leider haben die Lichtverhältnisse (es war den ganzen Tag sehr trübe), die Bearbeitung (die Bilder sind Ausschnitte aus den Original-Fotos) und die Entfernung zwischen mir und dem Vogel die Bild-Qualität etwas beeinträchtigt. Aber dass man den Kernbeisser trotzdem erkennen kann, ist für mich die Hauptsache.