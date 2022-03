Wunder gibt es immer wieder ...

Als ich mir die Blümchen auf die Schnelle aus der Nähe ansah, kamen sie mir sehr bekannt vor ... zuordnen konnte ich sie aber nicht (ich war mit meinen Gedanken auch schon ganz woanders).Die Fotos habe ich dann am Nachmittag gegen 15.30 Uhr gemacht. Und als ich während des Fotografierens die Blümchen genauer betrachtet habe, hat es bei mir "klick" gemacht. Die Blümchen sahen aus, wie die "blauen Leberblümchen", von denen wir ganz viele im Garten haben.Nach der Fotografiererei habe ich erstmal gegoogelt, ob es "weiße Leberblümchen" überhaupt gibt. Ja, es gibt sie auch in Weiß ...und nicht nur in dieser Farbe gibt es sie, sondern auch in einem auffälligen Azurblau, in Blau, in Rosa und in Violett.Wie die weißen Leberblümchen allerdings auf die Wiese gekommen sind, ist mir noch nicht ganz klar (vielleicht haben sie sich selbst ausgesät ... so wie die Hornveilchen, die ich letztes Jahr auf der Wiese im Garten gefunden habe). Und letztes Jahr war von diesen weißen Blümchen noch kein einziges zu sehen ...