Weil es so interessant ist, den Vogeleltern bei der Futterbeschaffung für den Nachwuchs zuzusehen, habe ich mal ein paar Fotos gemacht.Da die Entfernung von meinem Schreibtisch zu diesem Busch ca. 30 m beträgt, mußte ich Ausschnitte aus den Fotos machen (mein Zoom gibt leider nicht mehr her). Deshalb ist die Bild-Qualität nicht gut, aber man kann trotzdem erkennen, um was es sich bei diesen Ausschnitten handelt.