Storchen-Nest in Gieboldehausen am 14.06.2019

Ich hatte morgens (gegen 7.30 Uhr) auf der Fahrt nach Bad Lauterberg schon 1 Storch gesehen und gegen 10.20 Uhr (auf der Rückfahrt nach Korbach) waren da 2Störche zu sehen.In die nächste Seitenstraße fahren, Kamera zücken und dann ein bißchen Geduld haben (denn vom 2. Storch war auf einmal nichts mehr zu sehen).Der Storch im Nest fing dann aber auf einmal wie verrückt zu klappern an (hat der nach dem Partner/ der Partnerin gerufen?). Kurze Zeit später kam der 2. Storch angeflogen und nach einer kurzen und liebevollen Begrüßung flog der Storch (der vorher im Nest war) weg.Der 2. Storch, den man vorher im Nest gesehen hatte, war ein Jung-Storch gewesen und er (so wie seine 1 - 2 Geschwister, so genau konnte ich das nicht erkennen) wurde von dem Altvogel, der gerade zum Nest zurückgekehrt war, gefüttert.Die Bilder sind Ausschnitte aus den Original-Fotos, deshalb bitte ich die Bild-Qualität zu entschuldigen.