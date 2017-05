Spazierwanderung am 26.05.2015

"Spazierwanderung" deshalb, weil es für einen Spaziergang zu lange gedauert hat (wir hätten die Strecke in der halben Zeit geschafft, wenn ich nicht dauernd stehen geblieben und fotografiert hätte, und wir auch nicht 1x hätten umkehren müssen, weil der Weg so matschig war, daß wir nur ziemlich "eingesaut" wieder beim Auto angekommen wären) und für eine Wanderung zu kurz war.Obwohl wir erst gegen 11.45 Uhr losgegangen sind (vom Parkplatz) und gegen 14.30 Uhr wieder am Parkplatz waren, war es doch (trotz der Wärme) eine angenehme Spazierwanderung, da es die meiste Zeit durch den Wald ging.