Schmetterlingstagebuch Teil 2

Gestern Abend habe ich mal wieder die Kamera geschnappt, um ein paar Raupenfotos zu machen. Schön gewachsen sind sie, die größten haben mittlerweile schon über zwei Zentimeter Länge. Kein Wunder, denn der Hunger ist groß, wie auch die Löcher in den Kohlrabiblättern beweisen. Aber warum werden die Raupen immer weniger? Vögel, die sie verspeist haben könnten hatte ich keine beobachtet. Was also könnte der Grund sein? Noch während ich beim Fotografieren war, näherte sich eine Wespe. Sie landete auf dem Blatt, schnappte sich eine Raupe und schon hatte ich die Antwort! Den Rest sieht man auf den Fotos....