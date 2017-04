Rehbock & Hase

Also habe ich dann noch einen Abstecher ins "Marbeck-Tal" (bei Korbach) gemacht. Dabei ist mir dieser Rehbock vor die Kamera gelaufen. Ich habe mich ganz still verhalten und auch keine schnellen oder ruckartigen Bewegungen gemacht und war froh, daß meine Kamera beim Auslösen keine Geräusche von sich gibt. Dieses Erlebnis war so schön und friedlich, daß ich danach fast zum Parkplatz "geschlichen" bin, um nur ja kein Tier aufzuschrecken, was vielleicht in der Nähe sein könnte. Durch mein Schleichen habe ich dann zum Schluß (kurz vor dem Parkplatz) auch noch einen Hasen gesehen, der leider etwas zu weit weg war (deshalb gibt es von ihm auch nur 1 Bild).Die gezeigten Bilder sind Ausschnitte aus den Original-Bildern und deshalb von nicht so guter Qulität."Marbecketal"https://de.wikipedia.org/wiki/Marbeck_(Itter)