Nervenaufreibender als ein Krimi ...

Zuerst habe ich ziemlich viele Fotos von meinem Lieblingsbaum gemacht (weil Nebel und Sonnenschein sich dafür angeboten haben), und dann habe ich die Straßenseite gewechselt und bin da einen Waldweg ein Stück entlang gegangen.Auf dem Rückweg zum Parkplatz konnte ich 2 Rehe in der Nähe eines Ansitzes (der in der Nähe zur Landstraße steht) friedlich äsen sehen. Als sich aber ein Auto näherte, sind die beiden vom Ansitz in Richtung Waldrand gelaufen. Ich habe ein paar Minuten gewartet, ob sie vielleicht nochmal zurückkommen ... und ja, sie kamen nach ein paar Minuten wieder aus der Deckung hervor und ästen einen Moment an der Stelle, wo sie schon vorher geäst hatten.Und dann dachte ich, ich gucke nicht richtig ... das erste Reh spazierte ganz gemächlich über die Straße in Richtung eines Maisfeldes. Das zweite Reh, das bis dahin weitergeäst hatte, machte es dem ersten Reh ein paar Sekunden später nach und spazierte ebenfalls ganz gemächlich über die Straße und blieb sogar noch mitten auf der einen Fahrbahn stehen.Ich beobachtete das Ganze mit einiger Sorge, denn an diesem Morgen sind sehr viele große Traktoren auf dieser Straße unterwegs gewesen und auch einige Autos (mit anderen Worten: es war auf dieser Landstraße mehr Verkehr als üblich). Gott sei Dank lief aber alles glimpflich ab.Diese Bilder sind Ausschnitte aus den Original-Fotos (die Original-Fotos habe ich mit voll ausgefahrenem Zoom gemacht) und die Entfernung von meinem Standpunkt zu den Rehen betrug zwischen 100 m und 150 m.