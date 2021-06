Die beiden hatten sich sehr auf den Sonntagmorgen-Ausflug (27.06.2021) zu den Mohnblumenfeldern bei Helmscheid (Korbacher Ortsteil) gefreut. Aber als sie auf meinem Arm das riesige rote Blumenmeer sahen, waren sie nicht mehr ganz so begeistert ... DAS war ihnen zu rot und zu viel und zu hoch (ich durfte sie kurz am Rand des Blumenmeeres absetzen und 2 Fotos von ihnen machen, aber in diese Felder rein wollten sie auf gar keinen Fall und lieber wieder nach Hause fahren ... sie wollten lieber in den heimischen Garten, der wäre für sie überschaubarer).Auf meine Frage, ob wir denn im nächsten Jahr vielleicht mal die Rapsfelder aufsuchen sollten, oder jetzt (auf dem Rückweg) bei lilafarbenen Blumenfeldern vorbeifahren sollen, haben beide einstimmig mit "Nein" geantwortet. Rapsfelder sind schön, aber die würden sie von Fehmarn kennen und die wären für sie auch zu groß und zu hoch ... und die lilafarbenen Blumenfelder würden sich schon so gewaltig anhören ... zwischen Gänseblümchen und Klee dürfe ich sie aber gerne setzen und auch fotografieren.Okay, das muss ich dann wohl akzeptieren (ich mag ja auch keine bestimmten Sachen ansehen oder in bestimmte Dinge reingehen)! Ich werde mich dann eben allein an dem Anblick der Rapsfelder und Mohnblumenfelder und lilafarbenen Bumenfelder erfreuen!Liebe Grüße,das "Frauchen" Margit