Meisen am Futter-Baum

Nachdem die Spatzen dann endlich satt waren, kamen mittags auch eine Kohlmeise und eine Blaumeise und haben sich ihre Bäuchlein vollgefuttert. Die Blaumeise hat sich aber sehr schnell ablenken lassen und ist nach kurzer Futterei weggeflogen und auch nicht wiedergekommen. Dafür hat sich die Kohlmeise abwechselnd an den beiden Meisen-Knödeln bedient und ist erst nach einer ganzen Weile weggeflogen.Die Fotos habe ich von meinem Schreibtisch aus und durch die Fensterscheibe gemacht. Da die Entfernung vom Fenster bis zum Futter-Baum doch einige Meter beträgt, habe ich von den Original-Fotos Ausschnitte angefertigt, damit man die Meisen besser erkennen kann.Durch die Bearbeitung der Original-Fotos ist die Bild-Qualität nicht mehr so gut, was ich zu entschuldigen bitte.