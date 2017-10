Meine Lieblings-Fotostelle ...

An meiner neuen Lieblings-Fotostelle (am Anfang dieses Jahres entdeckt) habe ich im Januar und April durch Zufall 2x den gleichen Bildausschnitt gewählt. Und da habe ich mir gedacht, ich könnte diesen Bildausschnitt ja mal in allen 4 Jahreszeiten fotografieren und dann miteinander vergleichen.Mit den Jahreszeiten Frühling, Sommer und Winter hat das ja auch ganz gut geklappt. Aaaaber der Herbst! Der hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht! Denn die Bäume, die ich in den anderen 3 Jahreszeiten so schön fotografieren konnte, verfärben sich leider nicht im Herbst, sondern werfen nur zu gegebener Zeit die Blätter ab (so wie bei meinem Lieblingsbaum). Ich wurde von den Besitzern der angrenzenden Pferde-Weide darüber informiert, weil die mich in der letzten Zeit jeden 3. Tag mit der Kamera dort gesehen hatten.Also habe ich ein bißchen improvisiert und bin den Weg ein Stückchen weiter gegangen, bis man das Herbstlaub an den anderen Bäumen erkennen konnte und habe dann mein "Herbst-Foto" geschossen.