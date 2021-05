Manchmal ist es doch ganz gut, ...

Am 22.05.2021 (gegen 21 Uhr) konnte ich diesen Storch bei Strothe (einem Korbacher Ortsteil) fotografieren. Er ließ sich durch den Bauern, der mit seinem Traktor den Acker bearbeitete, nicht stören ... und auch von mir ließ er sich nicht stören (ich war aus dem Auto ausgestiegen und so nah wie möglich an die Ackergrenze gegangen).Dieser (und ein weiterer Storch) sollen im nahegelegenen Dorf ein Nest haben ... gefunden habe ich dieses aber noch nicht ...Diese Bilder sind Ausschnitte aus den Original-Fotos und die Entfernung von mir bis zum Storch betrug zwischen 15 m und 20 m. Deshalb (Bildbearbeitung und Entfernung), und weil es sehr windig war, ist die Bild-Qualität nicht so gut.