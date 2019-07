Nach den ersten beiden Fotos machte es den "Absprung / Abflug" in Richtung Blumen-Spalier. Die Entfernung vom Teller zum Blumen-Spalier hat da 3 m Luftlinie (habe ich nach den Fotos nachgemessen) betragen.Absprung / Abflug deshalb, weil es so aussah, als wäre es erst abgesprungen und dann geflogen (bis es auf dem Spalier gelandet ist).Ich habe zwar schon unter "Grashüpfer" und unter "Heuschrecke" gegoogelt, aber so richtig eindeutig erschien mir das Beschriebene da nicht.Deshalb meine Frage an die Experten unter Euch: Ist das ein Grashüpfer oder eine Heuschrecke?Für Eure Hilfe und Aufklärung sage ich schon mal im Voraus DANKE!