Ich muss doch mal gucken, ...

Dieses Wetter ist nichts Halbes und nichts Ganzes ... kein richtiger Winter mehr, aber auch noch kein Frühling. Wenn wenigstens die Sonne mal wieder für längere Zeit scheinen würde, das wäre schön!Die Fotos von mir hat die Fotografin am 02.02.2022 gegen 15.35 Uhr vom Garten aus gemacht. Die Entfernung von ihrem Standpunkt (Terrasse) bis zu mir (im Mini-Apfelbaum) betrug ca. 5 m und ich habe ganz brav stillgehalten während des Foto-Shootings.Ach ja, die Fotografin hat die Original-Fotos bearbeitet, weil man mich auf die Entfernung sonst nicht so richtig gesehen hätte. Und sie hat mich um Erlaubnis gefragt, ob sie die Bilder bei "myheimat" einstellen darf. Als ich ja gesagt habe, hat sie sich bedankt (auch dafür, weil ich so schön still gehalten habe) und mir noch einen schönen Nachmittag gewünscht.