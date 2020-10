Ich brauche mal wieder Hilfe bei der Bestimmung ...

Er saß auf der Lehne einer Bank am Straßenrand und die Entfernung zu ihm betrug ca. 50 m bis 75 m (die Fotos habe ich durch die Frontscheibe gemacht).Leider ist die Bild-Qualität durch die Lichtverhältnisse, die Entfernung zum Foto-Motiv und die Vergrößerung bzw. das Ranzoomen des Foto-Motivs nicht so gut.Ich hatte einen Falken vermutet, aber mein "schlaues Fachbuch" und "Tante Google" geben mir mit meinen Fotos kein eindeutiges Ergebnis. Deshalb meine Frage an die Experten unter Euch: Was für ein Greifvogel ist das?Für Eure Hilfe sage ich schon mal im Voraus DANKE!