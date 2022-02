Hallo, liebe myheimatler, ...

Am 14.02.2022 haben FIETE und ich unser "Frauchen" am Nachmittag gefragt, ob sie mal ein paar Minuten Zeit für uns hätte ... und sie hatte Zeit. Da haben wir sie gefragt, ob sie von uns mal eben ein paar Fotos im Garten machen würde. "Frauchen" guckte uns ganz erstaunt an und fragte, ob das unser Ernst sei. Als wir bestätigt hatten, dass das unser voller Ernst ist, ging's schnurstracks nach draußen und wir haben unser Foto-Shooting gestartet.Leider schien zu diesem Zeitpunkt die Sonne nicht mehr (sie hatte den ganzen Vormittag geschienen) und der auflebende Wind war auch alles andere als angenehm, aber wir hatten jetzt nun mal Lust auf das Foto-Shooting, also haben wir uns vom Wetter nicht abhalten lassen und es durchgezogen (und uns bemüht, es "Frauchen" so leicht wie möglich zu machen).Wir haben im Vorgarten (den FIETE und ich immer "Kleiner Garten" nennen) angefangen und haben danach im "Großen Garten" weitergemacht (vorher gab es aber eine kleine Pause auf der Gartenbank).Wettertechnisch hatten wir ganz großes Glück, denn als wir mit dem Foto-Shooting fertig waren (die Fotos sind zwischen 14.50 Uhr und 15.05 Uhr entstanden) und ca. 10 Minuten wieder im Haus waren, fing's an zu regnen.Gut, wir hätten auch am 13.02.2022 die Fotos machen können, weil das Wetter da besser gewesen wäre (da gab es zwar auch lebhaften Wind, aber den ganzen Tag Sonnenschein), aber da hatten wir beide keine richtige Lust (FIETE und ich hatten ja gesagt, dass wir den Termin für ein aktuelles Foto-Shooting bestimmen möchten).Für das nächste Foto-Shooting (wenn die Sonne scheint, es etwas wärmer ist und noch mehr von den bunten Blümchen im Garten zu sehen sind), müssen FIETE und ich wesentlich spontaner sein und das schöne Wetter richtig ausnutzen. Hoffentlich hat "Frauchen" dann auch wieder so spontan Zeit.Wir haben uns nach dem Foto-Shooting ganz lieb bei unserem "Frauchen" bedankt, dass sie so spontan mitgemacht hat, denn ohne sie und ihre Kamera würde es ja keine Fotos von uns geben.Wir (FIETE, "Frauchen" und ich) hoffen, dass Euch die Bilder gefallen und sagen für heute "Tschüss, und bis bald"!Passt auf Euch auf und bleibt gesund!Liebe Grüße vonOLE, FIETE und "Frauchen"