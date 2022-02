Hallo, liebe myheimatler, ...

Nachdem ich am 02.02.2022 der Fotografin gesagt hatte, dass ich der Meinung bin, von meinem Ausguck in einiger Entfernung etwas Frühlingshaftes entdeckt zu haben, hat sie jeden Tag (zu unterschiedlichen Zeiten) eine Runde durch Garten und Vorgarten gedreht und alles Frühlingshafte fotografiert, was ihr vor die Linse kam. Ich habe sie dabei natürlich in gebührendem Abstand begleitet und geguckt,ob sie auch alles findet, was ich aus der Luft entdeckt hatte.Es ist zwar immer noch nicht viel, was im Garten blüht (die Schneeglöckchen als solche kann man aber schon mal deutlich erkennen und die Winterlinge und Primeln sind vermehrt zu sehen), aber das Wenige (es wird in der nächsten Zeit auf jeden Fall immer mehr werden), was bis jetzt zu sehen ist, erfreut Mensch und Tier gleichermaßen.Leider konnte die Fotografin gestern (06.02.2022) keine Fotos im Garten machen, da es den ganzen Tag geregnet hatte und zudem sehr windig war. Sogar wir Spatzen, die ja eigentlich hart im Nehmen sind, hatten keine große Lust, umherzufliegen ... wir haben nur regelmäßig unsere angestammten Futter-Stellen aufgesucht und sind so schnell wie möglich wieder ins Trockene geflogen.Ich wünsche Euch eine gute neue Woche und uns allen (Mensch und Tier) schöneres und wärmeres Wetter! Passt auf Euch auf und bleibt gesund!