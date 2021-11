Große Freude am 03.11.2021! :-))

Ich hatte am 30.10.2021 die Futter-Silo's und den Meisenknödel-Spender im Vorgarten und unter der Terrassenüberdachung aufgehängt und befüllt und die ersten Vögel ließen nicht lange auf sich warten.Dieses Mal waren aber nicht die Spatzen die ersten an den Futter-Silo's, sondern die Kohlmeisen. Und am Meisenknödel-Spender waren nicht die Meisen die ersten, sondern die Spatzen.Ich habe mich über jeden einzelnen Vogel an den Futter-Silo's und am Meisenknödel-Spender gefreut (und natürlich auch wieder jede Menge Fotos gemacht).Aber am meisten habe ich mich gefreut, als ich am 31.10.2021 einen Kleiber am Futter-Silo im Vorgarten gesehen habe. Leider hat es an diesem Tag nicht mit dem Fotografieren von ihm geklappt (und an den folgenden Tagen auch nicht), weil er entweder zwischen Futter-Silo und Baumstamm saß oder so schnell wieder weggeflogen war, dass ich die Kamera nicht schnell genug scharf gestellt bekam. Am 03.11.2021 (gegen Mittag) hat es mit Fotos von ihm geklappt und die Freude meinerseits (dass er sich jeden Tag am Futter-Silo sehen lässt und ich jetzt auch ein paar Fotos von ihm machen konnte) war sehr groß!Die hier gezeigten Bilder sind Ausschnitte aus den Original-Fotos. Die Entfernung von meinem Standpunkt (Schreibtischfenster) zum Kleiber betrug ca. 7,50 m.