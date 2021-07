Am 17.06.2021 waren nur 1 Blüte und 2 Knospen an der Sukkulente im Vorbau zu sehen ... am 18.06.2021 waren es schon 3 Blüten ... und heute Morgen (06.07.2021 um 7 Uhr) waren es eine ganze Menge mehr ...Und auch die Sukkulenten auf der Terrasse haben zum ersten Mal Blüten (die letzen beiden Fotos habe ich ebenfalls heute Morgen, 06.07.2021, um 7 Uhr gemacht).