Es ist unfair, wenn nur einer die Arbeit machen muß ...

Gestern Vormittag (12.07.2019) konnte ich beobachten, wie der Rabe in der Mitte des 1. Bildes sich nach Kräften abmühte, die Nuss zu knacken (das immer wiederkehrende Geräusch des Aufstoßens der Nuss konnte ich bei geöffnetem Fenster sehr gut hören), während die anderen beiden zusahen. Der Rabe links im Bild war da noch am geduldigsten, während man bei dem Raben rechts im Bild beinahe sehen konnte, wie er ungeduldig von einem Bein auf das andere trat.Auf dem 2. Bild sieht es so aus, als würde der Rabe rechts im Bild so langsam die Geduld verlieren und dem Raben in der Mitte Dampf machen, damit er sich mit dem Knacken der Nuss mal ein bißchen beeilt. Der guckt den rechten Raben an, als wollte er sagen:"Wenn's dir nicht schnell genug geht, dann mach's doch selber!"Und dann hat der Rabe in der Mitte etwas gemacht, was ich an seiner Stelle auch gemacht hätte: Er hat sich die Nuss geschnappt und ist weggeflogen!Der Rabe rechts hat erst einen Moment "dumm aus den Federn" geguckt und ist dann hinterher geflogen. Der Rabe links hat noch einen Moment länger gebraucht, um das eben Gesehene zu realisieren und ist dann ebenfalls den anderen beiden gefolgt.Ob der mittlere Rabe sich die Nuss dann doch noch mit den anderen beiden geteilt hat, entzieht sich meiner Kenntnis (da sie aus meinem Blickfeld verschwunden waren).Da die Original-Fotos etwas dunkel geraten waren, mußte ich sie leider etwas bearbeiten.