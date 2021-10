Es ist ja nicht so, ...

Diesen beiden Kameraden hier (der Kohlmeise und dem Spatz) waren die Wege zu den Schalen entweder zu weit (eine Schale steht ziemlich nah bei der roten Tonne) oder sie stehen für die beiden nicht an der richtigen Stelle ... sie mussten aus dem Deckel der Tonne trinken.Das Wasser im Deckel war zwar frisch (es hatte seit dem frühen Nachmittag immer wieder leicht geregnet), aber der Deckel war nicht so sauber, wie die Schalen es sind.Naja, in der freien Natur trinken die Vögel ja auch aus Pfützen und das Wasser ist da auch nicht immer sauber. Da sollten ihnen die paar Schlucke, die sie aus dem Deckel zu sich genommen haben, auch nicht schaden bzw. geschadet haben (hoffe ich zumindest).