Endlich werden auch die Meisenknödel angenommen!

Aber gestern (19.02.2019) in der Mittagszeit hatte doch jemand sehr großen Appetit auf "Meisenknödel"!Die Fotos habe ich durch die Fensterscheibe gemacht und durch die Bearbeitung ist die Bild-Qualität nicht so gut. Aber ich freue mich trotzdem riesig, daß ich so viele Fotos von der Meise (ich bin mir nicht sicher, ob es eine Blaumeise oder eine Kohlmeise ist) am Meisenknödel machen konnte.Die letzten beiden Bilder zeigen aber eindeutig eine Blaumeise! :-)