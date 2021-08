Einer Wildbiene auf einer Distelblüte ...

Am 06.08.2021 (am frühen Nachmittag) habe ich im Vorgarten die Hummeln und Wildbienen auf den Distelblüten mal eine längere Zeit beobachtet und mich dann auf eine Wildbiene konzentriert, die nicht ständig von einer Blüte zur anderen flog.Mit dem "Makro-Programm" meiner Kamera kam ich ziemlich nah an sie ran und sie ließ sich auch ziemlich bereitwillig fotografieren.Da mir das Motiv auf den Original-Fotos aber zu klein war, habe ich davon Kopien gemacht und Ausschnitte vom Motiv angefertigt, um zu sehen, wie weit ich die Ausschnitte vergrößern kann, so dass sie immer noch zeigbar sind.Und hier sind die Ergebnisse ...