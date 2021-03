Dabei habe ich auf dem See (der nur im Winter zu sehen ist) außer Stockenten auch eine ENTE MIT ROTEM KOPF UND ROTEM HALS gesehen.Leider waren die Enten mitten auf dem See und die Entfernung für den Zoom meiner Kamera zu groß. Dadurch (und durch die Bearbeitung der Fotos) ist die Qualität der Bilder sehr schlecht, aber ich hoffe, dass die besondere ENTE trotzdem zu erkennen ist.Meine Frage an die Experten: Was ist das für eine Ente?Für Eure Hilfe sage ich im Voraus schon Dankeschön!