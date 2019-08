Eine Sonnenblume wächst heran ...

Da es für Fotos aber nicht mehr die richtigen Lichtverhältnisse waren, habe ich die Fotos ab dem 29.07. (bis zum 03.08.2019) gemacht.Als ich sah, daß im Vorgarten Sonnenblumen blühen werden, habe ich erstmal überlegt, wo die auf einmal herkommen. Bis mir einfiel, daß ich aus den beiden Futter-Silos (die im Futterbaum im Vorgarten hängen) immer den spärlichen Rest im Vorgarten verteilt hatte, bevor ich das frische Futter eingefüllt habe. Und dann haben die Vögel ja auch meistens zu zweit an einem Futter-Silo gesessen und immer ein paar Körner (es waren nicht nur Sonnenblumenkerne drin) runtergeworfen.Mittlerweile ist auch die 2. Sonnenblume erblüht und die 3. wird in den nächsten Tagen erblühen.Am 03.08.2019 habe ich 12 weitere Sonnenblumen gezählt, die aber noch sehr klein sind.Ich freue mich schon jetzt auf den Blick von meinem Schreibtisch in den Vorgarten, wenn diese 12 Sonnenblumen und die schon erblühten dann alle zu sehen sind.