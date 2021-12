Eine schöne Überraschung zum meteorologischen Winteranfang 2021!

Und da beim Beobachten natürlich auch immer die Kamera schussbereit ist, habe ich nicht nur Fotos von den Meisen und Spatzen am Futter-Silo und dem Meisenknödel-Spender gemacht, sondern auch die Vögel im Apfelbaum des Nachbargartens fotografiert (immer in der Hoffnung, ausser Spatzen, Meisen und Amseln auch mal einen anderen Vogel vor die Linse zu bekommen).Von meinem Standpunkt (die Terrassentür) bis zum Apfelbaum des Nachbargartens sind es ca. 15 m und auf die Entfernung kann ich nur die Blaumeisen und die Amseln mit 100%iger Sicherheit erkennen (alle anderen Vögel sehen immer aus wie Spatzen) und was ich in Wirklichkeit fotografiert habe, sehe ich erst am PC (und das manchmal auch erst in der Vergrößerung).Und gestern hatte ich wieder so einen Fall! Ich habe einen Buchfink erwischt! Und als ich von den Fotos 2 und 3 ebenfalls Auschnitte gemacht habe, war die Überraschung perfekt! Denn auf dem ersten Foto war nur 1 Buchfink zu sehen, aber auf den Fotos 2 + 3 waren zwei Exemplare zu sehen!Über diese schöne Überraschung hat sich mein Hobby-Fotografen-Herz sehr gefreut!!