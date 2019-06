Ich habe mir heute vormittag (06.06.2019) eine Dahlie in meiner Lieblingsfarbe Orange für die Terrasse gekauft und während ich sie zu Hause in einen größeren Topf umgepflanzt habe, ist mir aufgefallen, daß von der Knospe bis zur vollen Blüte alle Stadien bei ihr zu sehen sind.Und wie das bei mir so ist, mußte ich das natürlich fotografisch festhalten.