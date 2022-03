Ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk meiner Family ...

Zwei Geschenke habe ich aber schon vorab (am 21.02.2022) bekommen, da sie nur im Februar und März blühen. Es sind 2 Weiden-Kätzchen-Bäume, die irgendwann ihren festen Platz im Garten haben werden, und bis es soweit ist, bleiben sie in ihren Töpfen (so kann ich sie auch noch eine Weile bequem hin und her tragen, so dass sie schön zur Geltung kommen).Die Bilder 1 + 2 zeigen die beiden Bäumchen am 26.02.2022 (ich bin vorher nicht dazu gekommen, sie zu fotografieren) vor der Gartenhütte (wegen des Hintergrundes, ansonsten stehen sie erstmal auf der Terrasse).Die Bilder 3 + 4 zeigen die Kätzchen (ebenfalls am 26.02.2022 fotografiert).Die Bilder 5, 6 und 7 habe ich am 12.03.2022 gemacht.Und am 13.03.2022 habe ich Bild Nr. 8 gemacht ... mittlerweile sehen die Kätzchen an beiden Bäumchen zur Hälfte so aus.