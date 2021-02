Ein Überraschungsgast im Nachbargarten ...

Sollte das etwa ein Graureiher sein? Das erste Foto von meinem Schreibtischfenster sagte "Ja"!Da die Perspektive von meinem Schreibtischfenster aber nicht optimal war, bin ich im Laufschritt in die obere Etage gewetzt und richtig, es war wirklich ein Graureiher. Er hat mir das Fotografieren sehr leicht gemacht, denn er blieb bestimmt 15 Minuten dort stehen.Das 1. Bild habe ich von meinem Schreibtischfenster aus gemacht und die Bilder 2 - 9 aus der oberen Etage.Die Bild-Qualität ist durch die Entfernung zum Graureiher (ca. 40 m Luftlinie, voll ausgefahrener Zoom der Kamera) und die Bearbeitung der Bilder leider nicht so gut. Ich bin aber trotzdem zufrieden, denn so nah habe ich noch keinen Reiher vor die Linse bekommen.